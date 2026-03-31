В Багдаде похитили журналистку CNN Шелли Киттлсон

Группировка шиитских боевиков «Катаиб Хизбалла» похитила в Багдаде журналистку CNN Шелли Киттлсон, сообщил ее коллега Алекс Плитсас в соцсети икс 31 марта. По его словам, местонахождение Киттлсон неизвестно, в каком она состоянии, неясно.

Министерство внутренних дел Ирака сообщило ранее 31 марта, что преступники похитили иностранного журналиста. Эмиратское издание The National и другие медиа заявили, что речь идет о Киттлсон. Сообщается, что одного из подозреваемых задержали. Других похитителей ищут.

В сети появилось видео, на котором, как предполагается, показан момент похищения. На записи видно, как несколько человек запихивают женщину в автомобиль. Подлинность ролика не подтверждена.

Шелли Киттлсон живет в Белграде. Она вела репортажи из стран Ближнего Востока и Афганистана. В последние недели она работала в Сирии.

«Катаиб Хизбалла» — группировка шиитских боевиков, которых, как считается, поддерживает Иран. Группировка в марте 2023 года похитила и два с половиной года удерживала исследовательницу Елизавету Цуркову, гражданку России и Израиля. Ее освободили в сентябре 2025-го.

