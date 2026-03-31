Украинские беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область. Поврежден порт Усть-Луга

Украинские дроны в ночь на 31 марта нанесли удар по Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом к 06:00 были сбиты 38 беспилотников.

«Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал Дрозденко в телеграм-канале, не уточняя деталей.

Глава Ленинградской области также сообщил, что в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков беспилотника «повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте», загорелись гаражи и котельная.

Медицинская помощь, по его словам, потребовалась троим жителям, в том числе двоим детям. Госпитализация им не потребовалась, сообщил Дрозденко.

Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы примерно с 23:00 до 06:00. Отменены не менее 20 рейсов, пишет «Фонтанка», еще более 30 задержаны.

Украинские военные атакуют Ленинградскую область беспилотниками уже более недели. Удары, в числе прочего, наносятся по порту Усть-Луга — важному для российского экспорта нефти транспортному узлу.

Еще об ударах украинским дронов по Ленинградской области

«Опять нам врезали кованым сапогом» Украина уже неделю бьет по российским портам на Балтике. Это попытка помешать России получить сверхдоходы от подорожавшей нефти

