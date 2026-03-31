Украинские беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область. Поврежден порт Усть-Луга
Украинские дроны в ночь на 31 марта нанесли удар по Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом к 06:00 были сбиты 38 беспилотников.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал Дрозденко в телеграм-канале, не уточняя деталей.
Глава Ленинградской области также сообщил, что в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков беспилотника «повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капитальном ремонте», загорелись гаражи и котельная.
Медицинская помощь, по его словам, потребовалась троим жителям, в том числе двоим детям. Госпитализация им не потребовалась, сообщил Дрозденко.
Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы примерно с 23:00 до 06:00. Отменены не менее 20 рейсов, пишет «Фонтанка», еще более 30 задержаны.
Украинские военные атакуют Ленинградскую область беспилотниками уже более недели. Удары, в числе прочего, наносятся по порту Усть-Луга — важному для российского экспорта нефти транспортному узлу.