Цена бензина в США впервые с 2022 года поднялась выше четырех долларов за галлон

Цена автомобильного бензина в США впервые с 2022 года превысила четыре доллара за галлон (3,785 литра). За месяц, прошедший с начала войны США и Израиля с Ираном, бензин подорожал почти на 1 доллар за галлон, пишет CNN.

Журналисты отмечают, что так резко (на 34,7% месяц к месяцу) бензин в США не дорожал во время предыдущих скачков цен на автомобильное топливо, в том числе в 2005 году после разрушительного урагана «Катрина» и в 2022 году на фоне начала большой войны России с Украиной. Из-за этой войны цена на бензин в США доходила до рекордных 5,02 доллара за галлон.

Бензин в США дорожает вслед за ростом цен на нефть, которая в марте на американских биржах подорожала почти на 50%, впервые с июля 2022 года преодолев отметку в 100 долларов за баррель.

При этом эксперты, опрошенные телеканалом, предупреждают, что даже после того, как цены на нефть упадут, потребуется время, чтобы бензин начал дешеветь. «Есть старое выражение — цены на бензин растут как ракета и падают как перышко», — сказал CNN Том Клоза, независимый нефтяной аналитик.

При этом, по его мнению, власти постараются не допустить роста цен до 5 долларов за галлон, в том числе приостановив сбор топливного налога, который составляет значительную часть цены для потребителя.

Топливный налог на уровне штата составляет в США в среднем 33 цента на галлон бензина (самый высокий в Калифорнии — 71 цент, самый низкий на Аляске — 9 центов). Кроме того, потребители платят федеральный топливный налог — 18,4 цента за галлон. Оба налога могут временно не взиматься, считает Клоза.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Иран, в свою очередь, атакует ракетами и дронами страны Персидского залива — союзников США, нанося удары, в числе прочего, по энергетической инфраструктуре. Кроме того, Иран закрыл движение по Ормузскому проливу — через который проходит значительная часть поставок нефти.

Читайте также

Читайте также

