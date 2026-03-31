США сняли санкции с сухогруза, связанного с семьей Алины Кабаевой

Министерство финансов США исключило из санкционных списков три судна, связанных с Россией, следует из публикации управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 31 марта.

Одно из них — сухогруз «Святой Николай» (Sv Nikolay) под флагом РФ — находилось под санкциями из-за связей с Альфа-банком. Сейчас грузовое судно принадлежит российской судоходной компании «Риверси Плюс», пишут «Важные истории».

В прошлом судно обвиняли в том, что оно перевозило украинское зерно из Севастополя на продажу турецким компаниям, а также металлургический кокс (продукт из каменного угля) из Донбасса в Алжир.

Как отметили «Важные истории», металлургический кокс на сухогрузе поставляла компания Green Rabbit, зарегистрированная в Гонконге. Компанией руководит Муслим Темеркаев, советник Марата Кабаева, отца Алины Кабаевой. Green Rabbit вывозит уголь и пшеницу из оккупированной части Донбасса.

Как зерно из Украины становится «российским» и попадает на международный рынок Главное из расследования Financial Times

