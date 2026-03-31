Селин Дион объявила, что вернется на сцену спустя четыре года после постановки диагноза. Заболевание вызывало спазмы и мешало ей петь

Канадская певица Селин Дион вернется на сцену спустя четыре года после того, как у нее диагностировали синдром мышечной скованности — заболевание, влияющее на голос и способность петь.

О своем возвращении на сцену Селин Дион объявила 30 марта, в день своего рождения — ей исполнилось 58 лет. У нее запланировано 10 концертов, которые пройдут в Париже в сентябре и октябре 2026 года. Продажа билетов (пресейл) откроется 7 апреля.

«В этом году я получу лучший подарок в своей жизни. У меня будет возможность приехать к вам и снова петь для вас в Париже, начиная с этой осени», — сказала Селин Дион в эфире французского телеканала France 2.

В ролике, опубликованном в соцсетях, певица поблагодарила всех за поддержку и добавила, что «контролирует свое здоровье» и чувствует себя хорошо. «Я снова пою, даже немного танцую», — сказала она.

Одновременно с этим объявление о возвращении Селин Дион было продемонстрировано с помощью светового шоу на Эйфелевой башне. На ней появилась надпись: «Paris, je suis prête» («Париж, я готова») и прозвучал плейлист из песен, включая «Iʼm Alive», «Encore Un Soir» и «My Heart Will Go On».

В 2022 году Селин Дион по медицинским причинам сначала отложила, а затем и отменила свой мировой тур «Courage World Tour». Она рассказала, что у нее обнаружили редкое неврологическое заболевание — синдром ригидного человека (Stiff-Person Syndrome), который вызывает спазмы мышц.

Впервые после этого она появилась на публике во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года с версией песни Эдит Пиаф «Hymne à lʼamour». В интервью «Би-би-си» певица рассказывала, что заболевание «иногда вызывало трудности при ходьбе» и не позволяло ей использовать голосовые связки для пения так, как она привыкла. «Это как будто кто‑то душит тебя. Как будто кто‑то давит на твои гортань или глотку», — описывала она.