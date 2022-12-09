«Спазмы не позволяют мне петь так, как раньше». Селин Дион отменила концерты в Европе из-за редкого неврологического заболевания

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Канадская певица Селин Дион рассказала в , что у нее обнаружили редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности, которое вызывает спазмы мышц.

«Я давно испытываю проблемы со здоровьем, и мне нелегко с ними справляться. Мне очень жаль об этом говорить, но я не готова начать свое турне по Европе в феврале», — рассказала она в эмоциональном обращении к поклонникам.

Певица сообщила, что вынуждена перенести концерты с весны 2023 года на 2024-й и отменить восемь концертов, запланированных на лето 2023-го.

«К сожалению, спазмы затрагивают все аспекты моей повседневной жизни, порой вызывая трудности даже при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как раньше», — сказала Дион.

Она добавила, что пение — это дело ее жизни, которое она любит больше всего на свете. Дион сообщила, что вместе с медиками усердно работает над лечением, чтобы снова выступать.

«Я так скучаю по вам… Скучаю по сцене… Я всегда выкладываюсь на 100 процентов в своих шоу, но сейчас мое состояние не позволяет мне сделать это», — заявила певица.

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Синдром мышечной скованности — малоизученное заболевание, которое вызывает скованность и спазмы мышц в различных ситуациях, в том числе при стрессе. Причины возникновения синдрома неясны. Университет Джонса Хопкинса отмечает, что заболевание встречается у одного или двух человек на миллион. Лечение синдрома мышечной скованности включает в себя симптоматическую терапию и физиотерапию.