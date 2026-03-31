Минпросвещения РФ планирует вернуть обязательное изучение в школах второго иностранного языка

Минпросвещения планирует снова сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах, следует из проекта Федерального гособразовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.

В документе, с которым ознакомился ТАСС, в частности, говорится, что учебный на базовом и (или) углубленном уровне предметов «иностранный язык» и «второй иностранный язык».

Проект ФГОС одобрил совет Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования. Планируется, что стандарт будет применяться с 1 сентября 2027 года.

Обновление: РИА Новости со ссылкой на тот же проект Минпросвещения сообщает, что в документе говорится, что изучать второй иностранный язык в старших классах средней школы «будут по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в указанной организации необходимых условий».

Изучение второго иностранного языка в российских школах считалось обязательным по федеральному государственному образовательный стандарту основного общего образования, который действовал с 2010 по 2022 годы. При этом в 2019 году Минпросвещения опубликовало разъяснения, что хотя второй иностранный язык и обязательный предмет, но школа сама может решить, сколько учебных часов на него выделять. В стандарте, который вступил в силу в 2022 году, второй иностранный язык уже не был обязательным предметом.