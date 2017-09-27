Министр образования Васильева: мы не можем позволить себе два иностранных языка во всех школах
Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в стране невозможно изучение двух иностранных языков во всех школах. Об этом она рассказала в интервью RT.
Она пояснила, что школьники должны «хорошо знать иностранный язык, желательно английский». Второй иностранный язык, по словам Васильевой, надо изучать только при наличии времени, педагогов и возможностей ребенка.
Васильева напомнила, что на английском пишется большая часть научных статей. Помимо этого ведомство планирует к 2022 году сделать один иностранный язык обязательным при сдаче ЕГЭ.
«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день», — заявила Васильева.