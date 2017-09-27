Министр образования Васильева: мы не можем позволить себе два иностранных языка во всех школах

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в стране невозможно изучение двух иностранных языков во всех школах. Об этом она рассказала в интервью RT.

Она пояснила, что школьники должны «хорошо знать иностранный язык, желательно английский». Второй иностранный язык, по словам Васильевой, надо изучать только при наличии времени, педагогов и возможностей ребенка.

Васильева напомнила, что на английском пишется большая часть научных статей. Помимо этого ведомство планирует к 2022 году сделать один иностранный язык обязательным при сдаче ЕГЭ.