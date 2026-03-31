Губернатор Флориды распорядился назвать аэропорт Палм-Бич в честь Дональда Трампа

Международный аэропорт города Палм-Бич в штате Флорида будет носить имя президента США Дональда Трампа. Соответствующий указ 30 марта подписал губернатор штата, республиканец Рон ДеСантис.

Присвоение аэропорту имени Трампа ранее одобрили нижняя и верхняя палаты парламента штата.

Решение о переименовании вступит в силу с 1 июля, после одобрения Федеральной авиационной администрацией (Federal Aviation Administration), пишет CNN.

В FAA, сообщает CBS News, заявили, что присвоение названий аэропортам относится к компетенции властей штата, но авиационная администрация должна провести определенные административные процедуры, например, внести новое название в карты и базы данных.

The Trump Organization после того, как законодатели одобрили переименование аэропорта в Палм-Бич, подала заявку на регистрацию соответствующего торгового знака для товаров и услуг, связанных с авиаперелетами.

В компании семьи Трамп подчеркнули, что действующий президент США и его семья «не получат никаких авторских вознаграждений, лицензионных сборов или финансовой компенсации от предлагаемого переименования аэропорта».

Ранее в марте стало известно, что к 250-летию Америки, отмечаемому в 2026 году, подпись Дональда Трампа появится на 100-долларовых купюрах. Это станет первым случаем в истории, когда на американских долларах разместят подпись президента (и министра финансов). Сейчас на долларах стоит подпись главы казначейства.

Изображение Трампа планируется разместить и на ряде других материалов, выпускаемых к 250-летию Америки, в том числе на памятной золотой монете.

