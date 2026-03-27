На будущих бумажных долларах США вскоре появится подпись Дональда Трампа — наряду с подписью министра финансов, заявили в Минфине.

Впервые в истории на американской валюте будет подпись действующего президента, отмечается в заявлении. До этого на банкнотах традиционно была подпись казначея — на новых ее уберут, ее не будет впервые за 165 лет.

По словам министра финансов Скотта Бессента, новые банкноты будут выпущены к 250-летию Америки, которое отмечается в этом году.

«Под руководством президента Трампа мы движемся к беспрецедентному экономическому росту, долгосрочному доминированию доллара, а также финансовой силе и стабильности. Нет более наглядного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем разместить его имя на долларовых банкнотах», — заявил Бессент.

Казначей США Брэндон Бич назвал вклад президента в историю как «архитектора золотого века экономического возрождения Америки» неоспоримым. По его словам, размещение подписи Трампа на американской валюте «не только уместно, но и вполне заслуженно».

Первые 100-долларовые купюры с подписью Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента планируется напечатать в июне, пишет Reuters.

Изображение Трампа планируется разместить и на ряде других материалов, выпускаемых к 250-летию Америки. Комиссия по изящным искусствам (она сформирована Трампом) недавно одобрила дизайн крупной памятной золотой монеты с изображением президента, стоящего за столом со сжатыми кулаками. Комиссия также рассматривает проект однодолларовой монеты с Трампом.

