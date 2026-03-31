Футболист Федор Смолов выплатил четыре миллиона мужчине, которого он избил в «Кофемании». Теперь уголовное дело против него должны закрыть

Футболист Федор Смолов, обвиняемый в причинении вреда здоровью средней тяжести в драке в кафе «Кофемания», заключил мировое соглашение с потерпевшим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена.

Смолов выплатил потерпевшему четыре миллиона рублей. Теперь тот заявит в суде ходатайство о примирении и попросит о прекращении уголовного преследования.

Заседание, на котором судья примет итоговое решение о прекращении дела, назначено на 1 апреля.

Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве в июле 2025 года. На записи камер видеонаблюдения попало, как Смолов подошел к двум посетителям, сидящим за столом, что-то сказал, а затем ударил одного из них, а потом и второго. Позже один из мужчин заявил, что не имеет претензий к футболисту, так как тот извинился.

В 2018 году в той же «Кофемании» драку устроили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Они получили за это реальные сроки по обвинению в хулиганстве и несколько месяцев провели в колонии. После освобождения они продолжили карьеру.

В соцсетях появилось видео драки, которую устроил футболист Федор Смолов. Место действия — «Кофемания» в Москве, где в 2018 году дрались Кокорин и Мамаев Телеграм-каналы утверждают, что у спортсмена вымогали деньги, угрожая опубликовать эти кадры

