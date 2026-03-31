«Это не круто, Apple». Дуров прокомментировал удаление VPN-приложений из российского App Store
Основатель мессенджера телеграм Павел Дуров прокомментировал новость об удалении VPN-приложений из российского App Store.
«Компания Apple только что удалила несколько VPN-приложений из российского App Store — в частности те, которые помогали пользователям обходить цензуру на основе DPI в России. Это не круто, Apple», — написал Дуров в соцсети икс, комментируя статью издания techradar.
В реплаях Дуров добавил, что Apple «стоит на стороне российской цензуры из-за того, что боится потерять прибыль на российском рынке, но это очень краткосрочная стратегия».
28 марта стало известно, что в российском App Store перестали быть доступны несколько VPN-клиентов, которые в том числе могут использоваться для обхода блокировок. Речь идет о приложениях Streisand, V2Box и v2RayTun. Разработчики v2RayTun опубликовали письмо, которое, как утверждается, они получили от Apple. В нем компания сообщает, что приложение удалили из App Store по требованию Роскомнадзора.
Накануне Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Минцифры по поручению Владимира Путина попросило операторов связи брать с клиентов плату за трафик при использовании VPN-сервисов. По данным издания, глава ведомства Максут Шадаев выступил с этой просьбой на закрытом совещании с операторами связи. Также он потребовал от онлайн-платформ ограничить возможность использования своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.