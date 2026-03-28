Apple удалила из российского App Store несколько VPN-клиентов и приложений для обхода блокировок

В российском App Store перестали быть доступны несколько приложений, которые в том числе могут использоваться для обхода блокировок, пишет издание «Код Дурова».

Речь идет о приложениях Streisand, V2Box и v2RayTun. Они больше не доступны в App Store с российских аккаунтов. С зарубежных аккаунтов приложения можно скачать. Недоступно также оказалось приложение «Happ — Proxy Utility».

Разработчики v2RayTun опубликовали письмо, которое, как утверждается, они получили от Apple. В нем компания сообщает, что приложение удалили из App Store по требованию Роскомнадзора, так как оно содержит «незаконный в РФ контент». РКН в своем требовании ссылается на пункт 7 статьи 15.1 закона «Об информации». В нем говорится о работе реестра с запрещенными сайтами и сервисами.

«Стоит отметить, что сами по себе вышеуказанные приложения не позволяют обходить блокировки — они предназначены для маршрутизации и проксирования трафика. Пользователь должен был самостоятельно загрузить в приложение ту или иную конфигурацию (не обязательно для обхода блокировок)», — отмечает «Код Дурова».

Apple ранее неоднократно удаляла VPN-сервисы из российского App Store по требованию Роскомнадзора. Так, только за два месяца 2024 года в российском App Store перестали быть доступны 60 приложений VPN.

