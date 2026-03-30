«Вот так»: военные суды РФ в 2025 году получили в девять раз больше дел об изнасилованиях, чем в довоенном 2021-м

Гарнизонные суды России, которые рассматривают дела в отношении военных, в 2025 году получили 116 уголовных дел по статье об изнасиловании (131 УК), что в 8,9 раза больше, чем в 2021-м, когда в суды поступило 13 таких дел. Об этом говорится в материале издания «Вот так», изучившего судебную статистику с 2018 года.

Более чем пять раз выросло число дел о насильственных действиях сексуального характера (132 УК). В 2025-м суды получили 132 таких дела, а в довоенном 2021-м — 24.

По оценке «Вот так», всего с 2022 года, когда началась большая война России и Украины, в гарнизонные суды поступило 549 дел, возбужденных по статьям 131 и 132 УК. Не менее 312 дел — преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, в том числе 249 — в отношении тех, кому меньше 14 лет.

Кроме того, согласно судебной статистике, гарнизонные суды в 2025 году стали чаще рассматривать уголовные дела, возбужденные по статьям об убийстве (102 УК) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК).

В 2025-м суды получили 352 дела об убийстве, тогда как в 2021-м — 21, то есть почти в 17 раз больше. Дел о причинении тяжкого вреда за этот же период стало в девять раз больше — 135 против 15.

Как отмечает «Вот так», в 2022–2025 годах только в 17% случаев в результате убийств, совершенных военными, погибали их сослуживцы. В большинстве случаев жертвами стали друзья и знакомые военных или случайные гражданские.

Белгородская область — лидер по числу зарегистрированных изнасилований В 2025-м в регионе зафиксировали 199 таких преступлений. Это в три раза больше, чем годом ранее

