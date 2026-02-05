Жилой дом, который, как заявили местные власти, остался без электричества после атаки войск Украины. Белгород, 9 января Reuters / Scanpix / LETA

В Белгородской области в 2025 году зарегистрировали рекордное число изнасилований среди всех регионов России — 199 случаев, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщает проект .

Одним из первых на эти обратило внимание издание «Верстка». Для сравнения журналисты привели данные по другим регионам России за 2025 год: в Московской области зафиксировали 133 преступления по 131-й статье УК, в Саратовской и Свердловской областях — по 123, в Москве — 113. При этом авторы издания отметили, что 199 изнасилований в Белгородской области — это рекордный показатель для региона как минимум с 2008 года.

Согласно данным МВД, число изнасилований в Белгородской области увеличивается с 2021 года — тогда зарегистрировали 25 таких преступлений. В 2022-м ведомство зарегистрировало 49 случаев, а в 2023-м — 98. Но в 2024-м число зафиксированных изнасилований снизилось до 65 случаев.

В «Верстке» предположили, что рост таких преступлений в 2025-м может быть связан с полномасштабной российско-украинской войной. Правозащитница Мари Давтян в разговоре с журналистами отметила, что резкий рост точно связан с «внешними обстоятельствами», но для полноценного вывода имеющейся статистики мало.

Проект «Если быть точным» отмечает, что в других приграничных регионах такой динамики нет. «По открытым данным ни подтвердить, ни опровергнуть такое объяснение (о связи роста изнасилований с войной — прим. „Медузы“) невозможно. Последние подробные данные о преступности доступны лишь за 2022 год, по судимости — за 2024-й, а приговоры по делам о сексуализированных преступлениях закрыты», — пишут авторы проекта.

В 2024-м, сообщает проект, в Белгородской области в суд поступили только 14% дел об изнасилованиях — девять из 65 зарегистрированных в тот год. Остальные либо еще не дошли до суда, либо приостановлены, либо прекращены во время расследования. На каких основаниях, сказать точно нельзя, отмечает «Если быть точным».

Среди прочего, разница может быть связана с тем, что статью в делах о сексуализированном насилии меняют на более мягкую, например, развратные действия (135 УК).

По последним открытым данным Генпрокуратуры РФ, в 2022 году 82% изнасилований в Белгородской области были совершены в отношении несовершеннолетних. Для сравнения: в Карачаево-Черкесской республике этот показатель 96%, в Астраханской области — 93%, в Москве — 38%, а в среднем по России — 57%.

Число преступлений, связанных с сексуализированным насилием над детьми, растет в Белгородской области с 2021 года. Исследовательница полиции Екатерина Ходжаева предполагает, что рост может быть связан с изменениями в работе правоохранительных органов: стандарт доказывания по таким делам крайне низкий, а изнасилование иногда вменяют за переписку с детьми в сети.

«‎С 2011-2013 годов политика Следственного комитета по сексуализированному насилию в отношении несовершеннолетних подогрета особым интересом к этой теме у руководителя этого ведомства и стала фактически палочным показателем», — подчеркнула эксперт.

В юридическом институте при белгородском МВД считают, что рост связан с «‎многоэпизодными преступлениями» — например, если насилие происходит в семье и длится годами. Так, в 2023 году 66% преступлений против половой свободы несовершеннолетних в Белгородской области совершили в семьях. В 2022-м, по данным Генпрокуратуры, этот показатель составлял 42%.

Ответить на вопрос, сохраняется ли эта тенденция в 2025 году и действительно ли большинство потерпевших в делах об изнасилованиях за последний год в регионе — дети, можно было бы на основе данных Генпрокуратуры. Но они закрыты с 2023 года.