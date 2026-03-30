Украинские беспилотники атаковали юг России. В Таганроге один человек погиб, еще восемь пострадали

Ростовскую область в ночь на 30 марта атаковали украинские беспилотники, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, силы ПВО сбили больше 60 дронов над Таганрогом и шестью районами области.

В результате атаки в Таганроге погиб мужчина. Еще восемь человек пострадали, семерым из них оказали помощь на месте. Одна из пострадавших госпитализирована.

Из-за падения обломков беспилотников в городе загорелись несколько жилых домов и автомобилей, повреждено здание школы. Всего частично разрушены и повреждены 12 многоквартирных жилых домов и 27 частных домов, сообщил Слюсарь.

Осторожно, на видео есть мат.

В Прикубанском округе Краснодара в результате падения беспилотника повреждены несколько квартир в многоквартирном доме, рассказали в оперштабе Краснодарского края. Пострадали трое человек, в том числе двое детей.

Жители рассказали «Осторожно, новости», что в Краснодаре не работали сирены при атаке беспилотников. По их словам, в городе «была тишина».

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и аннексированным Крымом.

Хроника войны. 29 марта 2026 года

Война 1495-й день. Украина получила от США гарантии: предназначенное для нее оружие не будут перепродавать на Ближний Восток

