Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и нефтяные скважины в Иране, а также остров Харг

США уничтожат все электростанции и нефтяные скважины в Иране, а также остров Харг, если переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке провалятся. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Вашингтон ведет «серьезные переговоры с новым и более разумным режимом» в Иране. С кем именно, он не уточнил.

«Был достигнут большой прогресс, но, если по какой-либо причине сделка не будет достигнута в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно „открыт для бизнеса“, мы завершим наше прекрасное „пребывание“ в Иране тем, что взорвем и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки!), которые мы намеренно еще не „трогали“», — написал Трамп.

Иран экспортирует через остров Харг 90% своей нефти. Axios писал, что администрация Трампа разрабатывает план оккупации или морской блокады острова. Потенциальный захват Харга рассматривается как способ давления на Иран с целью разблокировать движение в Ормузском проливе. При этом собеседник издания, знакомый с позицией Белого дома, заявил, что прежде чем начать эту операцию, США понадобится около месяца для того, чтобы ослабить военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива.

