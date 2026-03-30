Американский самолет-радар Е-3 Sentry уничтожен в результате удара Ирана по авиабазе в Саудовской Аравии

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Boeing Е-3 Sentry ВВС США получил сильные повреждения во время атаки Ирана на американскую авиабазу в Саудовской Аравии 27 марта.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые верифицировали журналисты BBC Verify, The Insider, а также OSINT-аналитики. Информацию о том, что помимо других самолетов поврежден Е-3 Sentry, также подтвердили источники The Wall Street Journal и Air & Space Forces Magazine.

UGC / AFP / Scanpix / LETA

Речь идет об атаке иранских ракет и беспилотников на авиабазу «Принц Султан», расположенной примерно в 100 километрах от Эр-Рияда. Как сообщала WSJ, в результате удара 12 военнослужащих США получили ранения, несколько американских самолетов-заправщиков были повреждены.

Снимки поврежденного Е-3 Sentry 28 марта опубликовали в фейсбук-сообществе Air Force amn/nco/snco, где публикуют новости об американской армии. The Insider утверждает, что этот паблик — «неофициальная площадка ВВС США».

Судя по снимкам, удар пришелся как раз по месту, где на Е-3 Sentry установлен радар. В результате взрыва у самолета оторвало хвостовую часть. Агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции Ирана, утверждает, что удар по самолету нанес беспилотник типа «Шахед».

Журналисты BBC Verify подтвердили, что фотографии поврежденного самолета были сделаны на базе «Принц Султан». На одном из верифицированных снимков четко видна часть бортового номера самолета. Предположительно, речь идет о борте с номером 81-0005. По данным сервиса Flightradar24, еще 18 марта он находился в воздухе недалеко от авиабазы.

Центральное командование США и власти страны пока не комментировали случившееся.

Boeing Е-3 Sentry создан на базе пассажирского самолета Boeing 707. В задней части его фюзеляжа установлен вращающийся радиолокационный диск. Самолет используется для наблюдения за воздушным пространством, а также за ситуацией на земле и на море.

Всего у ВВС США 16 таких самолетов. По данным Air & Space Forces Magazine, шесть из них были развернуты в Персидском заливе. Военные эксперты считают, что Boeing Е-3 Sentry, вероятно, был главной целью удара по авиабазе. Потеря этого самолета может сказаться на способности США отслеживать ситуацию в Персидском заливе.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на базу «Принц Султан» говорил, что Россия делала спутниковые снимки этой авиабазы за несколько дней до удара и передала эти данные Ирану. Он не привел доказательств своим словам. Москва ранее отвергала подобные обвинения.

