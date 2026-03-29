The Telegraph: Трамп хочет лишить страны НАТО, тратящие на оборону меньше 5% ВВП, гарантий военной поддержки и права голоса

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО и лишения части прав внутри альянса те страны, которые не выделяют на оборону достаточно средств. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

В рамках предложений, рассматриваемых Трампом, возможное отстранение союзников, тратящих на оборону менее 5% ВВП, от принятия ключевых решений. Это касается голосований о расширении и совместных миссиях — и даже активации Пятой статьи Устава НАТО о взаимной обороне.

«Наше недовольство европейцами вполне реально», — сказал источник The Telegraph в администрации Трампа. — «Любой стране, которая не платит пять процентов, не должно быть позволено голосовать по будущим расходам НАТО».

Сейчас все ключевые решения в НАТО требуют одобрения всех стран-членов. Как отмечает The Telegraph, союзники, вероятно, заблокируют любые изменения, предложенные Трампом, что приведет к дальнейшему внутреннему конфликту.

НАТО несколько дней назад отчиталось о том, что все члены альянса впервые достигли трат на оборону в размере как минимум 2% ВВП. Эта цель ставилась еще в 2014 году.

Сейчас ни одна страна НАТО, в том числе сами США, не тратит на оборону 5% ВВП. Ожидается, что конкретные планы по достижению этого уровня страны альянса будут обсуждать на следующем саммите, который состоится в конце года в Турции.