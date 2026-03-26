Все страны НАТО по итогам 2025 года увеличили свои расходы на оборону и достигли целевого показателя в 2% от ВВП. Об этом говорится в ежегодном докладе генсека НАТО Марка Рютте, опубликованном 26 марта.

Минимально требуемого значения в 2% по итогам 2025 года достигли пять стран — Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада.

Больше всех среди членов НАТО в относительных величинах на оборону в 2025 году потратила Польша — 4,3% ВВП.

Суммарные траты всех членов альянса составили 1,4 триллиона долларов — это на 6% выше, чем годом ранее.

Цель тратить не менее 2% ВВП на оборону была поставлена на саммите НАТО в 2014 году, который состоялся спустя несколько месяцев после аннексии Крыма Россией. Тогда членам НАТО рекомендовалось «приблизиться к показателю в 2% в течение десятилетия».

В 2025 году члены альянса договорились в будущем увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Этого требовал президент США Дональд Трамп: он неоднократно намекал, что готов вывести Соединенные Штаты из альянса, если страны Европы не будут тратить на оборону больше.