Путин передал акции издательства «Музыка» фонду своего друга Сергея Ролдугина

Президент России Владимир Путин поручил передать 10,8 тысячи акций национализированного издательства «Музыка» фонду «Талант и успех». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, процесс передачи акций продлится полгода «в случае сохранения в силе судебных актов, на основании которых эти акции переданы в собственность Российской Федерации, и отсутствии обстоятельств, препятствующих их передаче».

Решение принято в «целях развития образования в области музыкального искусства».

«Талант и успех» — образовательный фонд, одним из учредителей которого выступил музыкант и друг Путина . Попечительский совет фонда возглавляет сам Путин.

В сентябре 2025 года суд в Москве по требованию Генпрокуратуры передал в доход государства издательство «Музыка» с собранным за 150 лет архивом нотных изданий. Суд также обратил в доход РФ созданные гендиректором издательства Марком Зильберквитом ООО «Издательство Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон». По версии Генпрокуратуры, заняв в 2004 году должность директора ФГУП «Издательство „Музыка“», Зильберквит, у которого помимо российского есть гражданство США, организовал его незаконную приватизацию. Ведомство заявляло, что передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.

«Музыка» — российское музыкальное издательство, которое владеет крупнейшим собранием нот. Оно было создано на основе национализированной в 1918 году издательской фирмы Петра Юргенсона, основанной в 1861 году. Издательство характеризует себя как главного производителя нотных и книжных изданий по классической и современной музыке, а также учебно-методической литературы.