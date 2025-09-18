Перовский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры передал в доход государства издательство «Музыка» с собранным за 150 лет архивом нотных изданий, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд также обратил в доход РФ созданные гендиректором издательства Марком Зильберквитом ООО «Издательство Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Генпрокуратура в своем иске утверждала, что заняв в 2004 году должность директора ФГУП «Издательство „Музыка“», Зильберквит, у которого помимо российского есть гражданство США, организовал его незаконную приватизацию. Для этого он создал компании «Гамма-Пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон», которые в 2012 году участвовали в «фиктивном аукционе» по продаже 100% акций издательства. В итоге акции получила компания «Гамма-Пресс», выкупившая их у Росимущества за 8,4 миллиона рублей.

Ведомство заявляло, что передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом. «Однако Зильберквит, злоупотребив своим положением, определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его. Далее он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права и ограничил их свободное использование на территории страны, запретив к ним бесплатный доступ», — говорилось в иске.

Генпрокуратура заявляла, что Зильберквит «поставил в зависимость образовательные заведения музыкального профиля и исполнителей классических произведений», а государство вынуждено заключать с ним контракты на печать музыкальной литературы, то есть платить за допуск к объектам культурного наследия РФ.

«Музыка» — российское музыкальное издательство, которое владеет крупнейшим собранием нот. Оно было создано на основе национализированной в 1918 году издательской фирмы Петра Юргенсона, основанной в 1861 году. Издательство характеризует себя как главного производителя нотных и книжных изданий по классической и современной музыке, а также учебно-методической литературы. В каталоге издательства более одной тысячи наименований.

82-летний Марк Зильберквит — музыковед, почетный член Российской академии художеств, основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.