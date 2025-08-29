Генпрокуратура подала в Перовский районный суд Москвы иск об изъятии в пользу государства 100% акций музыкального издательства «Музыка», сообщают РБК, «Коммерсант», «Ведомости» и ТАСС со ссылками на источники.

Иск подан к директору издательства — 82-летнему Марку Зильберквиту. По версии Генпрокуратуры, заняв в 2004 году должность директора ФГУП «Издательство „Музыка“», он организовал его незаконную приватизацию. Для этого он создал в 2003 и 2004 годах компании «Гамма-Пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон», которые участвовали в фиктивном аукционе по продаже 100% акций издательства. В итоге акции получила компания «Гамма-Пресс», выкупившая их у Росимущества за 8,4 миллиона рублей.

По данным источника РБК, проверка издательства проводилась по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Ведомство пришло к выводу, что собрание нотных изданий, сформированное более чем за 100 лет работы, «незаконно захвачено» Зильберквитом, а музыкантам и государству приходится платить за доступ к культурному наследию. При этом цены, которые установило издательство, вынуждают музыкантов искать нужные им материалы «на серых площадках в интернете», добавляет источник РБК и «Коммерсанта».

Генпрокуратура также попросила изъять в пользу государства компании «Гамма-Пресс» и «Музыкальное издательство П. Юргенсон». Они принадлежат Зильберквиту, его жене Елене и дочери его делового партнера Бориса Юргенсона Анастасии. У Зильберквита, как отмечают издания, есть гражданства России и США. Генпрокуратура потребовала запретить ему и другим двоим ответчикам по иску выезд из России.

«Музыка» — крупнейшее и старейшее музыкальное издательство России, владеющее огромной нотной библиотекой. Оно было основано в 1918 году на основе национализированной нотоиздательской фирмы Петра Юргенсона. Издательство характеризует себя как главного производителя нотных и книжных изданий по классической и современной музыке, а также учебно-методической литературы. В каталоге издательства более одной тысячи наименований. Директор издания — 82-летний Марк Зильберквит, музыковед, почетный член Российской академии художеств, основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.