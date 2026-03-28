На Ближний Восток прибыл десантный корабль ВМС США с морскими пехотинцами

Десантный корабль ВМС США «Триполи» (USS Tripoli) прибыл в «зону ответственности Центрального командования США». Об этом говорится в сообщении командования (CENTCOM).

Более конкретное местоположение не разглашается, но ранее сообщалось, что корабль прибудет на Ближний Восток. В CENTCOM заявили, что корабль является флагманом десантной группы «Триполи» в составе 31-го экспедиционного отряда морской пехоты.

«В группу входят около 3500 моряков и морских пехотинцев, транспортная и ударная авиация, а также штурмовые и тактические средства», — заявили в командовании. До этого корабль базировался в Японии, напоминает BBC News.

The Wall Street Journal писала, что США могут использовать морских пехотинцев для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы использовать их в качестве рычага давления для открытия Ормузского пролива.

Американские СМИ сообщали, что Пентагон распорядился начать переброску около двух тысяч военнослужащих из подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США на Ближний Восток. The New York Times отмечала, что переброска военных 82-й воздушно-десантной дивизии увеличит общее число дополнительных сухопутных сил США в регионе почти до семи тысяч человек. По данным Financial Times, число военных достигнет 10 тысяч — в их число газета включила морпехов из 31-го экспедиционного отряда, которые должны прибыть на Ближний Восток вместе с десантным кораблем «Триполи», и военнослужащих в десантной группе во главе с кораблем «Боксер» (USS Boxer), который ожидается в регионе через три-четыре недели.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

