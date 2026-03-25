США начали переброску двух-трех тысяч десантников на Ближний Восток

Пентагон распорядился начать переброску около двух тысяч военнослужащих из подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США на Ближний Восток, пишут The New York Times, Financial Times и журналист Axios Барак Равид, со ссылками на источники.

Боевые подразделения будут направлены из состава так называемых сил немедленного реагирования — бригады численностью около трех тысяч человек, способной к развертыванию в любой точке мира в течение 18 часов, пишет NYT.

Один из собеседников FT также говорит, что на Ближнем Востоке будет развернуто около трех тысяч десантников. Другой источник считает, что число военных может оказаться меньше.

По словам источников NYT, пока неясно, куда именно на Ближнем Востоке направятся десантники, однако место их дислокации будет находиться в пределах досягаемости для удара по Ирану.

Вместе с морскими пехотинцами (около 4500 человек), которые уже направляются в регион, переброска военных 82-й воздушно-десантной дивизии увеличит общее число дополнительных сухопутных сил США в регионе почти до семи тысяч человек, отмечает NYT. По данным FT, число военных достигнет 10 тысяч — в их число газета включает 2200 морпехов из 31-го экспедиционного отряда, которые должны прибыть на Ближний Восток вместе с десантным кораблем «Триполи» (USS Tripoli), и 4500 военнослужащих на борту корабля «Боксер» (USS Boxer), который ожидается в регионе через три-четыре недели.

Всего в операции «Эпическая ярость» задействовано около 50 тысяч военнослужащих из подразделений на Ближнем Востоке, в Европе и США.

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами