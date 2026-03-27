Венгерский журналист заявил, что его обвиняют в шпионаже. Он расследовал связи главы МИД Венгрии с российскими чиновниками

Венгерский журналист Сабольч Паньи заявил, что власти страны во главе с премьером Виктором Орбаном обвинили его в шпионаже из-за расследований связей между главами МИД Венгрии и МИД России.

По словам Паньи, он с 2023 года расследует, «выходит ли за рамки закона» характер отношений между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и российскими чиновниками — именно в этих целях он в том числе говорил с различными источниками, собирая информацию. Один из таких разговоров, по всей видимости, был прослушан, пишет журналист.

«Я не занимался шпионажем. Я не сотрудничал ни с одной иностранной разведслужбой для слежки за Сийярто. Напротив, я пытался проверить ранее полученные фрагменты информации о его коммуникации с [главой МИД России Сергеем] Лавровым. Я пытался установить, какие каналы и телефонные номера используются, а также существует ли секретный канал — возможно, используемый российской разведкой», — пишет Паньи.

Кроме этого, по словам журналиста, он изучал перелеты венгерских правительственных самолетов или частных джетов, используемых представителями власти — поскольку у разведслужб ЕС и НАТО есть подозрения, что на них перевозили «значительные объемы наличных денег и драгоценных камней» из России.

Обвинения в шпионаже Паньи назвал «беспрецедентным случаем» для страны ЕС в XXI веке. «Это скорее характерно для путинской России, Беларуси и подобных режимов», — пишет он. По словам Паньи, он «венгерский патриот», задача которого — привлекать власть к ответственности, и «ни политический театр, ни юридические угрозы» его не остановят.

В конце марта газета The Washington Post писала, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто общался с главой МИД России Сергеем Лавровым прямо во время перерывов саммитов ЕС — и информировал его об их ходе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эта новость «не должна никого удивлять».

Позже Politico со ссылкой на источники писал, что обсуждения наиболее важных вопросов в ЕС теперь все чаще проходят не с участием всех 27 стран, а в «малых форматах» и без Венгрии, поскольку есть опасения, что Будапешт передает закрытую информацию Москве. Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказывал, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году венгерскую делегацию старались исключить из обсуждений.

Рассказываем, что нужно знать про Петера Мадьяра

