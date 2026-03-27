Reuters: США уверены, что уничтожили лишь треть ракет Ирана

Соединенные Штаты могут с уверенностью утверждать, что уничтожили только около трети всех ракет Ирана, сообщило 27 марта агентство Reuters, ссылаясь на слова пяти анонимных источников, знакомых с данными разведки США.

Еще примерно треть ракет, как говорят собеседники агентства, повреждена, уничтожена или находится под завалами в подземных тоннелях и бункерах.

Один из источников сказал, что разведка получила аналогичную информацию по беспилотникам — с определенной уверенностью можно говорить о том, что уничтожена примерно треть всех дронов Ирана.

Оценка разведки показывает, что Тегеран по-прежнему располагает значительным запасом ракет и, возможно, сможет после окончания боевых действий восстановить некоторые ракеты, которые сейчас повреждены или недоступны.

В Пентагоне заявили, что с начала войны Иран на 90% сократил количество ударов ракетами и дронами. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что 66% производственных мощностей Ирана по выпуску ракет и дронов повреждено или уничтожено. В командовании не стали уточнять, как много ракет и дронов Ирана уничтожено в ходе войны.

Один из собеседников Reuters сказал, что сложно определить, сколько ракет было у Ирана до начала войны. США такие данные не раскрывали. Военные Израиля считают, что до войны Иран имел 2500 баллистических ракет, способных достичь территории Израиля.

Высокопоставленный израильский военный чиновник заявил, что в ходе войны «нейтрализовали» более 335 ракетных установок, то есть примерно 70% ракетного потенциала Ирана. Израильские чиновники считают, что уничтожить оставшиеся 30% ракетных мощностей Ирана будет сложно.

Белый дом не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Власти США в начале войны заявили, что стремятся ослабить вооруженные силы Ирана, уничтожив его военно-морской флот, ракеты и дроны, а также добиться, чтобы Тегеран не смог получить ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что у Ирана практически не осталось ракет и беспилотников. В последний раз он говорил об этом 26 марта, по его словам, у Ирана «осталось очень мало ракет».

США и Израиль три недели воюют с Ираном. Пока что никто не побеждает Что будет дальше? Наземная операция или переговоры?

