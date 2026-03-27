Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо из-за прекращения поставок электроэнергии в Украину

Полиция в Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо по заявлению лидера оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислава Грелинга. Об этом сообщают словацкие СМИ, в том числе iDen.sk.

По словам Герлинга, месяц назад он попросил проверить Фицо на предмет совершения преступлений, включая госизмену, в связи с решением премьер-министра прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Заявление на Фицо, сообщил лидер «Свободы и солидарности», поддержали 13 тысяч человек, что позволяет говорить «о самом массовом» обращении в истории страны.

Первоначально обращение поступило в Генпрокуратуру, откуда уже было передано полиции. «Мы ценим, что и прокуратура, и полиция действуют и не замалчивают эту историю», — подчеркнул Грелинг.

Роберт Фицо в феврале объявил, что Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии Украине. Фицо связал остановку поставок с «враждебными действиями» президента Украины Владимира Зеленского. Среди таких действий премьер назвал остановки транзита российского газа, а также поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

По трубопроводу «Дружба» Словакия и Венгрия получают нефть из России. В январе поставки по «Дружбе» были остановлены. Украинская сторона заявила, что нефтепровод был поврежден в результате российского удара. Власти Венгрии и Словакии заявили, что Украина намеренно остановила поставки. Из-за прекращения поставок по «Дружбе» Венгрия заблокировала выделение Украины кредита от ЕС в размере 90 миллиардов долларов.

Венгрия и Украина ругаются уже два месяца. Теперь Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. И показал в фейсбуке, как звонит и успокаивает дочерей