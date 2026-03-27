«Коммерсант»: правительство планирует поднять пошлины на крепкий алкоголь из «недружественных» стран с 3 до 5 евро

Пошлины на крепкий алкоголь из с 1 мая 2026 года планируется повысить с 3 до 5 евро за 1 литр спирта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника на алкогольном рынке.

Один из собеседников газеты говорит, что пошлины могут повысить уже в апреле. Другой поясняет, что эта мера поможет снизить проседание спроса на российские коньяк и виски.

По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, такое повышение пошлин вызовет «значительный рост цен» и приведет к снижению продаж самых популярных зарубежных алкогольных марок. Он отмечает, что сейчас поставки алкоголя идут через третьи страны, поэтому дистрибьюторы будут фокусироваться только на наиболее популярных марках.

Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин также ожидает увеличения себестоимости импорта и считает, что рост издержек будет частично переложен на конечного потребителя.

О планируемом повышении пошлин до 5 евро за литр в октябре 2025 года писал РБК со ссылкой на три источника на рынке. Собеседники издания называли даже более раннюю дату — с 1 января 2026 года. С сентября 2024-го ставка ввозных пошлин на виски, ром, текилу и прочий крепкий алкоголь из «недружественных» стран составляет 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр.

