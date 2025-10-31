РБК: в России обсуждают повышение пошлин на крепкий алкоголь из «недружественных стран»

Российские власти обсуждают повышение с 1 января 2026 года пошлин на крепкий алкоголь из » стран, пишет РБК со ссылкой на три источника на рынке.

Сейчас ставка ввозных пошлин на виски, ром, текилу и прочий крепкий алкогол из «недружественных» стран — 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр напитка. По словам двух собеседников РБК, рассматривается возможность поднять пошлину до 5 евро за 1 литр напитка.

Федеральный чиновник подтвердил РБК, что повышение пошлины по инициативе Минфина рассматривается на уровне подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Эту подкомиссию курирует Минэкономразвития.

В пресс-службе Минфина РБК заявили, что решений по вопросу повышения пошлин на крепкий алкоголь из «недружественных» стран пока нет. Ответ на запрос, направленный в Минэкономразвития, на момент написания заметки не поступил.

Сейчас доля импортного крепкого алкоголя составляет в целом около 25% российского рынка, заявил руководителю направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. После введения новых пошлин он ожидает ее снижения примерно до 20%.

В то же время, пишет РБК, собеседники издания считают, что в отличие от ситуации с повышением пошлин на вино из «недружественных» стран, подорожание крепкого алкоголя из-за пошлины на 150-200 рублей в меньшей степени скажется на потребителе, потому что в этом случае «спрос менее чувствителен к изменению цены».

В 2023 году в России повысили пошлины на вина из «недружественных» стран. Тогда ставка выросла с 12,5% до 20% от таможенной стоимости, сейчас пошлина — 25%. Изменение пошлины особенно сильно сказалось на недорогих импортных винах стоимость до 5 евро за бутылку, отмечал еще в конце 2023 года президент Simple Group Максим Каширин. Он не исключал, что в 2025 году из российских магазинов может исчезнуть импортное вино стоимостью до 700 рублей за бутылку.