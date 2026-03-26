В России сократилась посещаемость ресторанов. Эксперты называют начало 2026 года худшим для рынка за 25 лет

В России за три неполных месяца 2026 года сократилась посещаемость ресторанов, в некоторых заведениях общепита трафик снизился на 40%, пишет «Коммерсант».

По данным сервиса «Чек Индекс», с 1 января по 23 марта количество чеков в ресторанах и барах сократилось на 3% год к году. В крупных городах снижение оказалось более заметным. Например, в Москве количество покупок в ресторанах и барах стало меньше на 12% год к году, в Санкт-Петербурге — на 8%.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров рассказал, что в начале года в некоторых ресторанах его сети снижение посещаемости составило 15-20%. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный рассказал о падении трафика на 10-20%. По словам гендиректора сети Gagawa, посещаемость снизилась на 6%. В сети «Раковая» количество чеков стало меньше на 10-12%.

В марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году — до 7,2 тысячи точек, следует из данных сервиса 2ГИС. Количество заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, (до 25 тысяч), столовых — на 3% (до 4,7 тысячи), кафе — на 6% (до 12,5 тысячи), баров — на 11% (до 5,9 тысячи).

Проблемы у заведений общепита в России начались из-за роста налоговой нагрузки как на сам сегмент, так и на все звенья поставщиков продуктов и алкоголя, пишет «Коммерсант». Михаил Гончаров назвал одной из главных причин плохих показателей ресторанов — падение реальных доходов населения. При этом цены продолжают расти, добавил он.

Еще одна причина снижения трафика в ресторанах — усиление конкуренции с ретейлерами. Вице-президент по обороту алкогольной продукции в предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин рассказал, что потребители частично переключились с походов в рестораны на покупку готовой еды в торговых сетях и через сервисы доставки. По его словам, с начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. Год к году трафик у многих ресторанных сетей снизился на 10-15%, у некоторых — на 30-40%. Директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов отметил, что даже в сегменте фастфуда, который считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов.

Читайте также

Читайте также

