В Черном море беспилотник атаковал нефтяной танкер, следовавший из России

В Черном море в 25 километрах от пролива Босфор произошел взрыв на танкере «Алтура» (Altura), который перевозил нефть и следовал из России. Об этом сообщает издание NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.

По его словам, взрыв произошел из-за атаки морского беспилотника. Танкер перевозил 140 тысяч тонн нефти.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и следовал в Стамбул. Он ходит под флагом Сьерра-Леоне и принадлежит турецкой компании Pergamon Denizcilik.

В результате атаки беспилотника повреждены капитанская рубка и машинное отделение, в танкер стала поступать вода. Уралоглу заявил, что пострадавших в результате инцидента нет. На борту находились 27 членов экипажа.

Издание Denizhaber утверждает, что атака на судно была совершена «с воздуха и с моря». Bloomberg пишет, что танкер «Алтура» находится под санкциями Великобритании и Европы.

С ноября 2025 года несколько раз сообщалось об ударах украинских беспилотников по танкерам «теневого флота» России. В частности, три судна были атакованы в Черном море, еще одно, по заявлению ВСУ, в Средиземном море. В ответ на атаки президент России Владимир Путин пригрозил полностью отрезать Украину от Черного моря.

