Президент Ирана заявил, что Путин и российский народ «вдохновляют нас в этой войне». Свое сообщение в соцсети икс он написал на русском (с ошибками)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети икс написал сообщение на русском языке, в котором поблагодарил президента РФ Владимира Путина и российский народ за «вдохновение» в войне против США.

«Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», — написал Пезешкиан (орфография и пунктуация автора сохранены).

Позже Пезешкиан продублировал сообщение на фарси. Из нового поста стало понятно, что президент Ирана имел в виду: благодаря сопротивлению иранского народа отношения в регионе изменились. Теперь безопасность Восточной Азии будет обеспечиваться странами региона.

Многочисленные западные СМИ со ссылкой на источники писали, что с начала войны на Ближнем Востоке Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном.

По данным Politico, Россия предлагала Соединенным Штатам прекратить обмен разведданными с Ираном — если Вашингтон перестанет помогать Украине. США от предложения отказались.

Президент США Дональд Трамп допускал, что Путин «возможно, немного помогает им [Ирану]». Он дал понять, что не считает это чем-то экстраординарным, отметив, что президент РФ «вероятно думает, что мы помогаем Украине».

