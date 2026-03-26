Песков ответил на колонку Михаила Зыгаря в The New York Times. Представитель Кремля отрицает, что Путин потерял интерес к переговорам о мире с Украиной

В Кремле назвали не соответствующим действительности материал The New York Times о том, что Владимир Путин потерял интерес к мирным переговорам с Украиной после начала войны США против Ирана.

«Это абсолютно ложное измышление, не соответствующее действительности. Действительно, удалось проделать в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров определенное расстояние в сторону урегулирования, но основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что для России в мирных переговорах главным остается территориальный вопрос, но по нему до сих пор «не было никакого продвижения».

Тем не менее, это не означает, что Россия теряет интерес к переговорам. «Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контакте с американцами и мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства», — сказал Песков.

25 марта в The New York Times вышла колонка журналиста Михаила Зыгаря, в которой рассказывалось, что в феврале 2026 года Владимир Путин начал обращать внимание на ухудшение экономического положения России и задумался о выходе из войны с Украиной. По утверждению Зыгаря, президент якобы планировал заменить одного из переговорщиков с США Кирилла Дмитриева, а также провести перестановки в правительстве РФ. Однако все эти планы поменялись из-за нападения США и Израиля на Иран, говорилось в материале The New York Times.

Путин раздумывал, как прекратить войну с Украиной. Потом началась война США с Ираном — и он перестал раздумывать Михаил Зыгарь написал об этом колонку в The New York Times. Пересказываем главное из нее

