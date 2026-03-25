«Верстка»: в российских школах детей заставляют изготавливать снаряжение для армии

Более тысячи школ по всей России включили в обязательную учебную программу изготовление экипировки для нужд армии, пишет «Верстка».

Журналисты издания вместе с проектом «Не норма» проанализировали более 50 миллионов постов из школьных пабликов в VK и выяснили, что многие учебные заведения стали фактически «швейбатами», которые используют детский труд для снаряжения российских солдат, воюющих в Украине.

Согласно исследованию, как минимум 1017 школ из 77 российских регионов отчитывались о том, что дети на уроках «Технологии» создают военную экипировку.

По количеству школ, где детей заставляют трудиться в военных целях, лидируют Башкортостан (67), Краснодарский край (53), Татарстан (52), Ростовская область (40), Подмосковье (38).

За время полномасштабной войны российские школьники изготавливали как минимум 57 наименований различного прикладного снаряжения. Самые распространенные — окопные свечи, маскировочные сети, медицинские и вспомогательные изделия для раненых солдат. Также детей заставляют шить постельное белье, одеяла, подушки, халаты, пижамы, шевроны, худи, плащи-палатки, рукавицы, трусы, фасовать чай, сушить сухари и яблоки, печь кексы. Вся эта работа обязательная и не оплачиваемая.

Собеседник «Верстки» в руководстве одного из регионов центральной России заявил, что Кремль не ставил задачу специально вовлекать школьников в помощь российской армии. «Это перечислялась как одна из возможных активностей, изначально для болеющих за дело людей. Пока люди вяжут маскировочные сети — они при деле», — сказал он.

Как еще детей привлекают к снабжению армии

В «Алабуге» подростки собирают дроны. Кто на этом зарабатывает? Рекламщица такого производства «каждый день живет лучшую жизнь». Главное из публикации T-invariant

