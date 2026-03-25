В сети появились сообщения, что «Билайн» блокирует интернет тем, кто не отключает телеграм. Оператор это отрицает

Пресс-служба мобильного оператора «Билайн» опровергла сообщения о том, что компания блокирует телеграм и ограничивает интернет тем пользователям, которые не закрывают мессенджер на своих устройствах.

25 марта в соцсетях распространился скриншот с сообщением от якобы службы поддержки «Билайна». В нем говорилось, что «сейчас происходит блокировка сервиса Telegram, и если он хоть на каком‑то устройстве открыт — то возможно ограничение работы других сервисов сети». В сообщении рекомендовалось отключить мессенджер на всех устройствах в домашней сети.

Автор поста утверждал, что «скрин точно не фейк, его сделал мой знакомый в Краснодаре, у которого с телеграмом серьезные проблемы с загрузкой».

«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о „процессе блокировки мессенджера“ не соответствует действительности», — заявили на это в пресс-службе мобильного оператора.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

По данным СМИ, Роскомнадзор планирует полностью заблокировать телеграм в начале апреля. Однако пользователи уже 14-15 марта начали сообщать, что мессенджер недоступен в России.

Читайте также

Как РКН блокирует телеграм? Правда ли, что ведомству не хватает оборудования? И что может сделать команда самого мессенджера? Отвечают разработчик VPN, киберадвокат и журналисты, пишущие о технологиях

Читайте также

Как РКН блокирует телеграм? Правда ли, что ведомству не хватает оборудования? И что может сделать команда самого мессенджера? Отвечают разработчик VPN, киберадвокат и журналисты, пишущие о технологиях