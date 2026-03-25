Источники ТАСС сообщили о новом уголовном деле с участием Олега Митволя. По словам бывшего замглавы Росприроднадзора, у него статус свидетеля

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Олега Митволя, вышедшего на свободу, проводится проверка в рамках нового уголовного дела о хищении бюджетных средств.

«Проверяется его причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного заказа. В деле пока нет фигурантов, а сам бывший чиновник никакого статуса не имеет», — заявили собеседники агентства.

Сам Митволь сообщил ТАСС, что проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств. «По этому делу я оказываю содействие органам следствия в изобличении лиц, не только похитивших бюджетные средства, но и совершивших общекриминальные преступления. Я там имею официальный статус свидетеля», — сказал Митволь. Никаких подробностей он раскрывать не стал, сообщив лишь, что дело не связано с Красноярским краем.

24 марта Олег Митволь вышел из колонии, где отбывал срок по уголовному делу о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В 2023 году он был приговорен по этому делу к четырем с половиной годам лишения свободы.

Олег Митволь в 2004-2009 годах был заместителем главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Затем он год занимал должность префекта Северного административного округа Москвы. В 2012 году Митволь создал собственную партию «Альянс Зеленых — Народная партия», но чрез три года его сместили с поста председателя партии. В разное время баллотировался в депутаты Госдумы и мэры Химок.