Олег Митволь вышел из колонии

Бывший замглавы Росприроднадзора, политик и бизнесмен Олег Митволь вышел на свободу, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Шолохова.

«В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — сообщил Шолохов, добавив, что сейчас бизнесмен находится дома.

Митволь в сентябре 2023 года был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Наказание он отбывал в колонии в подмосковной Коломне.

В 2004-2009 годах Олег Митволь был заместителем главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Затем он год занимал должность префекта Северного административного округа Москвы.

В 2012 году Митволь создал собственную партию «Альянс Зеленых — Народная партия». Через три года его сместили с поста председателя партии. В разное время баллотировался в депутаты Госдумы и мэры Химок.

В июне 2022 года Митволя задержали в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался вылететь в Дубай. Митволя обвинили в том, что его компания получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро, но не выполнила работы в установленный срок. Митволь признал вину, заключил досудебное соглашение с прокуратурой и частично погасил ущерб.