Олега Митволя приговорили к четырем с половиной годам колонии по делу о хищениях при строительстве метро Красноярска

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к четырем с половиной годам колонии бывшего замглавы Росприроднадзора, политика и бизнесмена Олега Митволя, обвиненного в мошенничестве.

Митволя, возглавившего компанию «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (КрасноярскТИСИз), задержали в июне 2022 года в московском аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.

Ему предъявили обвинение в хищении бюджетных средств на сумму 954 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Митволь признал вину, заключил досудебное соглашение с прокуратурой и частично погасил ущерб.

Политика отправили в СИЗО, где он жаловался на ухудшение здоровья. В июле 2023 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

По статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) бизнесмену грозило до десяти лет лишения свободы.

В 2004-2009 годах Олег Митволь был заместителем главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Затем он год отработал в должности префекта Северного административного округа Москвы. На этом посту он запомнился тем, что распорядился снять вывеску с шашлычной «Антисоветская», а также добился закрытия гей-клуба «Душа и тело». В 2012 году Митволь создал собственную партию «Альянс Зеленых — Народная партия». Через три года его сместили с поста председателя партии. В разное время баллотировался в депутаты Госдумы и мэры Химок.