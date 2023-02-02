Олега Митволя, обвиняемого в хищениях, отправили из изолятора в больницу. К нему в камеру подселяли арестантов, которые «непрерывно кашляли»

Бывший замглавы Росприроднадзора, политик и бизнесмен Олег Митволь, находящийся в СИЗО Красноярска по , экстренно госпитализирован в тюремную больницу, пишет «Коммерсант».

Супруга арестованного Людмила Митволь рассказала изданию, что у мужа уже более десяти дней наблюдается высокая температура, а утром 2 февраля она превысила 40-градусную отметку, и он «не смог стоять на ногах». Врачи еще не поставили точный диагноз Митволю, но речь идет о «крупном воспалительном заболевании», добавила она.

Людмила Митволь утверждает, что последние две недели в камеру к ее супругу переводили арестованных, которые «непрерывно кашляли», а несколько дней назад его самого переселили «в чрезвычайно холодную камеру, в которой нет холодильника, унитаза и горячей воды».

Перед арестом Митволь перенес несколько тяжелых операций, связанных с почками, а также коронавирус, после которого у него было диагностировано аутоиммунное заболевание, рассказала его жена.

Ранее о практике подселения арестантов в камеру с целью заразить сокамерника рассказывал Алексей Навальный, отбывающий заключение во владимирской колонии строгого режима № 6. К нему в камеру штрафного изолятора несколько раз переводили заключенного, которого сначала клали в медчасть, «забитую больными гриппом», а на следующий день возвращали.