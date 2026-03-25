HBO показал первый тизер сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO, отвечающий за производство сериала о волшебнике Гарри Поттере, выложил в соцсети тизер первого сезона. Он будет называться «Гарри Поттер и философский камень» и состоять из восьми эпизодов.

HBO объявил о работе над сериалом по вселенной Гарри Поттера в 2023 году. Премьера первого сезона намечена на Рождество 2026 года на стриминговой платформе HBO Max.

Гарри Поттера в сериале сыграет Доминик Маклафлин, а его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер — Аластар Стаут и Арабелла Стэнтон. В кастинги на главные роли в сериале приняли участие больше 30 тысяч детей.