Бывший губернатор Курской области заявил в суде, что Роман Старовойт получил более 20 миллионов рублей откатов на строительстве защитных сооружений

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что его предшественник на этом посту Роман Старовойт получал откаты на строительстве фортификационных сооружений.

Смирнов, который сам обвиняется во взятках на строительстве приграничных укреплений, сделал эти заявления на суде по своему делу.

По утверждению Смирнова, Старовойт получил на откатах как минимум 21 миллион рублей.

Смирнов, возглавлявший Курскую область с мая по декабрь 2024 года, был задержан в апреле 2025 года. В сентябре он заключил сделку со следствием и признал вину в том, что получил около 30 миллионов рублей взяток. Именно при Смирнове силы ВСУ смогли осуществить вторжение в регион и захватить более тысячи квадратных километров территории.

Роман Старовойт возглавлял Курскую область до Смирнова на протяжении шести лет. После отставки с поста губернатора он стал министром транспорта в правительстве РФ. В сентябре 2025 года он совершил самоубийство. По одной из версий, он предполагал, что в ближайшее время сам станет фигурантом уголовного дела.

