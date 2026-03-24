Журналистку Ксению Лученко заочно приговорили к восьми годам колонии за пост о российском ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве

Гагаринский районный суд Москвы приговорил журналистку и автора телеграм-канала «Православие и зомби» Ксению Лученко к восьми годам лишения свободы заочно, признав ее виновной в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщили «Осторожно, новости».

Поводом для уголовного дела стал пост Лученко в канале «Православие и зомби» о российском ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве, который она опубликовала в июле 2024 года.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Лученко в сентябре 2025 года. В пресс-релизе СК тогда говорилось, что журналистка разместила на сайте «нежелательной» организации и в одном из мессенджеров «публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ на территории другого государства». Размещением публикации на сайте «нежелательной» организации СК посчитал перепечатку поста Лученко на сайте «Эха».

Обновление. Головинский районный суд Москвы приговорил журналистку «Дождя» Валерию Ратникову к 7,5 годам колонии заочно по делу о «фейках» про армию. Дело против нее возбудили из-за публикаций в телеграм-канале про Бучу, изнасилования украинок российскими военными и мародерстве российских солдат.

В мае 2025 года Минюст РФ объявил Ксению Лученко «иностранным агентом».

