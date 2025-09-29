На журналистку Ксению Лученко завели уголовное дело о размещении военных «фейков» на сайте «нежелательной» организации

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против журналистки, религиоведа, автора телеграм-канала «Православие и зомби» Ксении Лученко.

Ее подозревают в распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

Следствие утверждает, что Лученко разместила на сайте «нежелательной» организации и в одном из мессенджеров «публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ на территории другого государства». Другие подробности обвинения в пресс-релизе СК не приводятся.

Следователи решают вопрос об объявлении журналистки в международный розыск и ее заочного ареста, поскольку она находятся за пределами России.

В мае 2025 года Минюст РФ объявил Ксению Лученко «иностранным агентом».