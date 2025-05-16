Минюст РФ объявил «иноагентом» журналистку Ксению Лученко
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».
Список пополнили четыре человека и три организации:
- правозащитница Лутфие Зудиева;
- политолог Михаил Комин;
- журналистка Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби»;
- блогер Дмитрий Пуркин, известный как «Дед Архимед»;
- международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей»;
- общественно-политическое движение «Европейский Петербург»;
- организация «Земский съезд».
По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов» и выступали против «специальной военной операции» России в Украине.