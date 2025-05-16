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Минюст РФ объявил «иноагентом» журналистку Ксению Лученко

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

Список пополнили четыре человека и три организации:

  • правозащитница Лутфие Зудиева;
  • политолог Михаил Комин;
  • журналистка Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби»;
  • блогер Дмитрий Пуркин, известный как «Дед Архимед»;
  • международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей»;
  • общественно-политическое движение «Европейский Петербург»;
  • организация «Земский съезд».

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов» и выступали против «специальной военной операции» России в Украине. 