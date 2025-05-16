Минюст РФ объявил «иноагентом» журналистку Ксению Лученко

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

Список пополнили четыре человека и три организации:

правозащитница Лутфие Зудиева;

политолог Михаил Комин;

журналистка Ксения Лученко, автор телеграм-канала «Православие и зомби»;

блогер Дмитрий Пуркин, известный как «Дед Архимед»;

международная общественная организация «Независимая ассоциация врачей»;

общественно-политическое движение «Европейский Петербург»;

организация «Земский съезд».

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов» и выступали против «специальной военной операции» России в Украине.