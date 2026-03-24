Ynet: верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с Вашингтоном. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По данным Ynet, разговор между Уиткоффом и Арагчи состоялся в четверг, 19 марта. Израиль о прямых контактах Вашингтона и Тегерана не уведомляли.

Собеседник издания отметил, что Арагчи «важно было показать США порядок во власти в Иране» и чтобы американцы знали, что министр представляет тех, кто находится у власти в Иране.

В ходе разговора Арагчи заявил, что Хаменеи готов на скорейшее завершение войны, но при выполнении условий Тегерана. Ynet отмечает, что речь идет о примерно тех же условиях, которые Тегеран и Вашингтон обсуждали на переговорах в Женеве перед войной. В частности, Иран готов обсуждать вывоз обогащенного урана в Россию, но не готов полностью отказаться от ядерной программы и баллистических ракет.

О переговорах между Вашингтоном и Тегераном рассказал 23 марта президент США Дональд Трамп. Он назвал их «очень хорошими и продуктивными». В связи с этим он поручил Пентагону отложить на пять дней удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре.

Иран отрицает, что вел какие-либо переговоры с США. Axios со ссылкой на источник писал, что посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном выступали Турция, Египет и Пакистан. В течение двух дней министры иностранных дел этих трех стран провели отдельные переговоры с американской и иранской сторонами.

США и Израиль три недели воюют с Ираном. Пока что никто не побеждает Что будет дальше? Наземная операция или переговоры?

