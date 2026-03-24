Резонансный законопроект о запрете публикации «обвинительной информации» в СМИ не рассматривается Госдумой, объявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Нам надо здесь, будучи субъектами законодательной инициативы, и нашим коллегам из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от нас звучат и не создавать напряжение в обществе. Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

По словам Володина, законопроект об «обвинительной информации», разработанный Госсоветом Татарстана, пока лишь направлен на экспертизу в совет законодателей парламента.

«Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем», — отметил Володин.

Спикер считает, что эту инициативу следовало обсудить с гражданским обществом и экспертами в регионе, прежде чем выносить на федеральный уровень.

В законопроекте, который 13 марта предложил к рассмотрению Госдумы Госсовет Татарстана, говорилось о введении запрета для журналистов распространять «обвинительную информацию» в чей-либо адрес до окончательного решения суда. Авторы инициативы считают, что пока идет следствие и суд, СМИ обязаны писать о том или ином человеке «исключительно в нейтральной форме» — без утверждений или предположений о его виновности. В частности, журналистам хотели запретить использовать такие формулировки, как «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают».