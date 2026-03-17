Журналистам в России хотят запретить распространять «обвинительную информацию» до решения суда. Против даже пропагандист Попов

Государственный совет Татарстана внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который запрещает журналистам распространять «обвинительную информацию» в чей-либо адрес до окончательного решения суда. Проект документа опубликовали в базе нижней палаты парламента 13 марта.

Под «обвинительной информацией» авторы законопроекта имеют в виду «сведения в СМИ, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении физическим или юридическим лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий независимо от использования оценочных, предположительных либо ссылочных формулировок».

В документе говорится, что до решения суда СМИ должны писать о том или ином человеке «исключительно в нейтральной форме» — без утверждений или предположений о его виновности.

В частности, не допускаются такие формулировки, как «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», а также ссылки на проверки и расследования. Ограничения должны распространяться на все стадии следствия и судебного процесса.

За нарушения авторы законопроекта предлагают наказывать административными штрафами:

от 100 до 300 тысяч рублей для физических лиц;

от 300 до 700 тысяч рублей для должностных лиц;

от одного до двух миллионов рублей для юридических лиц.

Против законопроекта уже выступил депутат Госдумы и пропагандист Евгений Попов. Он назвал предложение Госсовета Татарстана «довольно удручающим и печальным».

«Я советую все-таки руководствоваться законом „О СМИ“ и не выдумывать новых запретов, ограничивающих работу репортеров и журналистов, которые точно не приведут к улучшению информационного поля и качества информации. Давайте придерживаться закона „О СМИ“, а если есть необходимость — корректировать его», — заявил Попов в комментарии изданию «Подъем».