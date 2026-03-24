Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия

Иран навсегда отказался от разработки ядерного оружия и владения им, утверждает Дональд Трамп.

«Помните, я говорил, что у них не может быть ядерного оружия? И у них не будет, они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США «сейчас ведут переговоры» с Ираном. «Могу сказать, они хотят заключить сделку — да и кто бы не хотел на их месте? Смотрите: их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их системы связи уничтожены», — заявил Трамп. Он добавил, что в контактах с Ираном участвуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом с кем конкретно ведутся переговоры в Иране, Трамп не уточнил. По его же словам, все лидеры Ирана «исчезли» и «никто не знает, с кем говорить», но США говорят «с нужными людьми», которые «сильно хотят заключить сделку».

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами