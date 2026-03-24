Reuters: власти РФ отложили пересмотр бюджетного правила на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке

Резкий рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, позволил российскому правительству отложить планы по изменению параметров бюджетного правила, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Бюджетное правило — это механизм перераспределения доходов от экспорта сырья, призванный снизить влияние цен на нефть и газ на экономику. Оно позволяет наполнять или расходовать средства из Фонда национального благосостояния. Главный параметр бюджетного правила — цена отсечения. В настоящее время она установлена на уровне 59 долларов за баррель нефти . Если реальная цена выше — разница идет в фонд, если ниже — Минфин продают валюту из фонда, чтобы покрыть недостачу.

В конце февраля 2025 года, за три дня до начала войны на Ближнем Востоке, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что власти готовятся вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов, снизив цену отсечения.

Однако нефтяные котировки выросли на фоне войны на Ближнем Востоке, и правительство РФ решило отложить снижение цены отсечения, утверждают источники Reuters. По словам одного из собеседников агентства, изменения бюджетного правила перенесут на 2027 год.

Российский бюджет на 2026 год сверстан, исходя из цены нефти в 59 долларов за баррель. В январе средняя цена на Urals составляла 54,2 доллара, то есть ниже цены отсечения, и бюджет был исполнен с дефицитом 1,72 триллиона рублей, писал The Bell.

«Отсрочка [изменения бюджетного правила] отражает тот факт, что российская экономика, несмотря на трудности, связанные с последствиями военных действий в Украине и международными санкциями, является одной из немногих в мире, выигравших от войны США и Израиля против Ирана», — приходит к выводу Reuters.

Поставки российской нефти не зависят от Ормузского пролива (через него проходит четверть всех мировых поставок нефти), который Иран фактически перекрыл после начала войны. Цены на российскую Urals подскочили с 45 долларов в феврале до примерно 75 долларов за баррель в марте. По подсчетам старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергея Вакуленко, увеличение среднемесячной цены на Urals на 10 долларов за баррель дает бюджету дополнительно около 1,63 миллиарда долларов налоговых поступлений в месяц (или около 134 миллиардов рублей). Как отмечал в разговоре с «Медузой» один из экономистов, если война на Ближнем Востоке продлится еще несколько месяцев, Россия сможет выполнить свой план по бюджету на 2026 год.

11 марта Reuters писало, что России работает над планом по 10-процентному сокращению всех неключевых, «нечувствительных» расходов бюджета. В Минфине заявляли, что сокращения не затронут военные и социальные расходы. По словам анонимных собеседников Reuters, социальных выплат и зарплат бюджетникам сокращения тоже не коснутся. Часть высвободившихся денег правительство намерено направить в Фонд национального благосостояния, чтобы избежать его возможного истощения, писало агентство.

Читайте также

Читайте также

